Regen wie aus Kübeln im Süden und Orkanböen im Norden

In Glarus wurden 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Noch stärker als in Elm blies der Föhn auf dem Gütsch oberhalb von Andermatt UR mit 169 Kilometern pro Stunde, wie der Wetterdienst SRF Meteo am Samstag weiter mitteilte.

Am Samstagmorgen wurden in der südöstlichen Höhenströmung sogar 181 Kilometer pro Stunden auf dem Matro oberhalb von Biasca TI verzeichnet. Mehr als 140 Kilometer pro Stunde gab es zudem auf dem Piz Martegnas, auf dem Jungfraujoch, dem Titlis und dem Vorabgletscher.

In den Föhntälern wurde es auch sehr warm. In Glarus, im St. Galler Rheintal und am Bodensee bei Güttingen TG gab es am Freitag 22 Grad, in Giswil OW sogar 22,5 Grad.

Mit der extremen Südostströmung wurde an der Alpensüdseite viel Feuchtigkeit gestaut. Im Onsernonetal fielen von Freitagmorgen bis Samstagmorgen 370 Millimeter Regen pro Quadratmeter. Das war gemäss SRF Meteo mehr Regen in 24 Stunden als während des grossen Augustregens innerhalb von 60 Stunden.

Vom Starkregen betroffen war vor allem das westliche Tessin, namentlich das Onsernonetal und das Maggiatal. Stark vom Regen betroffen waren auch die Gebiete im südöstlichen Wallis. Im Binntal fielen innerhalb von 24 Stunden 260 Millimeter Regen, am Simplon gab es 226 Millimeter Niederschlag.

