Regenrekord führt zu rund 80 Feuerwehreinsätzen

Die heftigen Niederschläge führten vor allem zu Wassereinbrüchen in Kellern, wie die Berner Kantonspolizei am Samstagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Im Berner Oberland waren am Freitagabend heftige Gewitter mit Blitz und Hagel niedergegangen. Einen Regenrekord verzeichnete Interlaken. Dort fielen laut MeteoSchweiz innert 30 Minuten 42,1 Liter Regen pro Quadratmeter. Ebenfalls einen Rekord stellten die 57,6 Liter Regen pro Quadratmeter in Wädenswil am Zürichsee dar.

Lokal waren die Gewitter von heftigem Hagel begleitet. Gleichzeitig ging die Temperatur von 27 auf 17 Grad zurück. Insgesamt zählte MeteoNews in der ganzen Schweiz bis 23.00 Uhr 25'000 Blitze. Im Kanton Bern waren es 4500 gefolgt von Zürich mit rund 3500 Blitzen.

Möglicherweise durch Blitzschlag geriet am späten Freitagabend in Wädenswil ein Mehrfamilienhaus in Brand. Es entstand ein Sachschaden von über 100'000 Franken. Ein Übergriff der Flammen auf das benachbarte Mehrfamilienhaus konnte verhindert werden. Rund ein Dutzend Hausbewohner mussten evakuiert werden.

Für einige von ihnen musste eine neue Unterkunft organisiert werden, weil die Dachwohnung nicht mehr bewohnbar war. Wegen des Brandes musste die Bahnstrecke zwischen Wädenswil und Samstagern für mehrere Stunden unterbrochen werden.

mk/

(AWP)