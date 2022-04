Repower zieht Elcom-Teilverfügung ans Bundesgericht weiter

Der Streit zwischen Repower und der Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) geht in die nächste Runde. Das Energieunternehmen zieht ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts an das Bundesgericht weiter, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Das Bundesverwaltungsgericht hatte Anfang März eine Beschwerde abgelehnt.