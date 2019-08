Rezessionsängste schicken Börse auf Talfahrt

Am Schweizer Aktienmarkt dominiert am Mittwochmittag die Farbe Rot. Nachdem der Leitindex SMI am Vormittag über weite Strecken zwischen leichten Gewinnen und Verlusten pendelte, sackte er gegen Mittag rasant ab. Die gestiegene Nervosität ist auch am VSMI abzulesen, der deutlich angezogen hat.