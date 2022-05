Rieter-Grossaktionär Peter Spuhler hat seine Beteiligung am Winterthurer Industriekonzern Rieter erhöht. Spuhlers PCS Holding hat ihren Anteil auf 25,02 Prozent aufgestockt von zuvor 22,07 Prozent, wie aus einer Pflichtmitteilung an die Schweizer Börse SIX vom (heutigen) Donnerstag hervorgeht.