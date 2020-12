Die Diagnostiksparte von Roche eröffnet an ihrem Sitz im kanadischen Quebec ein Zentrum für Softwareentwicklung. Die Entscheidung von Roche Diagnostics, in Laval zu expandieren, trage zum Ziel der Life-Science-Strategie der Regierung von Québec bei, die Provinz bis 2027 zu einem der fünf wichtigsten nordamerikanischen Standorte in diesem Sektor zu machen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.