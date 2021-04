Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den USA von der Aufsichtsbehörde FDA die Zulassung für einen ersten immunhistochemischen Prognosetest bei rezidiven Endometriumkarzinomen erhalten. Beim Test mit dem Namen "VENTANA MMR RxDx" handle sich um die erste Begleitdiagnostik, die Endometriumkrebspatientinnen identifiziere, die für eine sogenannte Anti-PD1-Immuntherapie in Frage kämen, teilte Roche am Freitag mit.