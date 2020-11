Die Roche-Tochter Genentech darf das Grippemittel Xofluza in den USA in einer weiteren Darreichungsform vertreiben. Es darf nun auch als Granulat, das in Wasser aufgelöst wird, verkauft werden, wie die Zulassungsbehörde FDA am Montag mitteilte. Bislang war Xofluza nur in Tablettenform erhältlich.