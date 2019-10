Roche-GS und Novartis-Aktien unter Druck - Sorge um US-Strafzölle

Die beiden Pharmaschwergewichte haben am Montag einen schweren Stand. Medienberichte, wonach die US-Regierung offenbar Strafzölle für Schweizer Pharmaexporte prüft, verschrecken Investoren. So hiess es in einem Bericht der NZZ unter Berufung auf gut informierte Quellen, der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer habe Pharmavertretern gesagt, Washington überlege, Strafzölle auf Exporte von pharmazeutischen Gütern aus der Schweiz zu verhängen.