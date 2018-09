Roche legt Daten zu IMpower133-Studie vor - Tecentriq plus Chemo

Es ist laut Medienmitteilung vom Dienstag die erste Phase-III-Studie, die in der Behandlung von diesem bestimmten Lungenkrebs zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und des allgemeinen Überlebens geführt hat. Die Daten wird Roche am aktuell stattfindenden Krebskongress WCLC vorstellen. Zudem seien sie im wichtigen Fachjournal New England Journal of Medicine publiziert worden.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hätten Patienten, die mit der Kombination behandelt wurden, etwa 12,3 Monate länger gelebt. Bei einer reinen Chemotherapie habe das allgemeine Überleben (overall survival) bei 10,3 Monaten gelegen.

hr/rw

(AWP)