Roche-Manager und US-Behörde einigen sich auf Busse wegen Insiderhandel

(Stellungnahme von Roche ergänzt) - Ein ehemaliger Roche-Manager und die amerikanische Finanzaufsicht SEC haben sich in einem Verfahren wegen Insiderhandel rund um die Übernahme des US-Unternehmens Spark auf dessen Einstellung geeinigt. Der Manager wurde dabei mit einer Busse in Höhe von 79'614 US-Dollar belegt. Zudem muss er den illegal erlangten Gewinn aus den Aktientransaktionen in Höhe von 159'228 Dollar an die SEC zahlen, wie die Behörde am Donnerstagabend mitteilte.