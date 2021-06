Roche nach Downgrade durch SocGen im Minus

Um 10 Uhr notieren die Genussscheine von Roche 0,3 Prozent im Minus auf 311,45 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) praktisch unverändert zum Vortag notiert.

Die Herabstufung reflektiere sein gesunkenes Vertrauen, dass es Roche gelingen wird, im nächsten Jahr ein Umsatzwachstum zu erzielen, schreibt der zuständige Analyst. Zudem fehle ihm der Glaube, dass es in nächster Zeit positive Überraschungen geben werde, die den Kurs nach oben treiben könnten. Er senkt seine EPS-Prognosen für 2021 bis 2023.

Zudem gehe er für den wichtigsten Treiber von Roche, dem Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus, davon aus, dass das Umsatzwachstum in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts auf den Branchendurchschnitt abfällt. Gleichzeitig seien die Aussichten für das Krebsmedikament Tecentriq bereits in seinen Prognosen enthalten. Phase-III-Daten werden am 6. Juni erwartet. Sollte Tecentriq aber nur entsprechend den Konsenserwartungen abschneiden, bestehe noch Abwärtspotenzial zu seiner EBITA-Schätzung für 2026, so der SocGen-Experte weiter.

Gleichzeitig zeigt sich der Analyst auf lange Sicht aber weiter überzeugt von der Innovationskraft von Roche und lobt die Erfolgsbilanz, wenn es um Nischen-Übernahmen geht. Entsprechend warte er auf eine Gelegenheit, um wieder konstruktiver auf die Titel blicken zu können.

jl/ra

(AWP)