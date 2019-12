Roche-Tochter Genentech stellt an ASH-Kongress neue Daten vor

Die Roche-Tochter Genentech hat an der 61. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) eine Reihe neuer Daten zu Medikamenten präsentiert. Die Daten betreffen beispielsweise Mosunetuzumab bei Non-Hodgkin's Lymphom und Venclexta bei chronischer lymphatischer Leukämie, wie es in Medienmitteilungen am Wochenende hiess.