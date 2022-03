Schindler-Verwaltungsrat kauft eigene Aktien im grossen Stil

Beim Lift- und Rolltreppenhersteller hat ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied Aktien im grossen Stil gekauft. Konkret wurden am Montag 15'000 Namenaktien mit einem Gesamtwert von 3,01 Millionen Franken erworben, wie einer am Donnerstagabend auf der Seite der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation publizierten Meldung zu entnehmen ist.