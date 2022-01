In einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma in Pratteln BL (Schweizerhalle) ist es am Montag kurz nach 15.00 Uhr zu einem Stoffaustritt gekommen. Dabei trat Schwefeldioxid und Salzsäure aus einem Gebäude aus. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montagabend mitteilte.