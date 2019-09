SIG-Combibloc-Grossaktionär Onex trennt sich von grossem Aktienpaket

(Mit neuer Entwicklung ergänzt; insbesondere will Onex nun 30 Millionen Aktien verkaufen) - Im Aktionariat von SIG Combibloc kommt es zu einer Veränderung. Der frühere Besitzer und heutige Hauptaktionär Onex will über ein beschleunigtes Buchbildungsverfahren rund 30 Millionen Papiere zu je 12 Franken verkaufen und somit rund 360 Millionen Franken einnehmen, wie die beteiligten Banken am Mittwochabend mitteilten.