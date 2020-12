SIG-Combibloc-Grossaktionär Onex trennt sich von restlichen SIG-Anteilen

Die Aktien von SIG hatten am Vorabend auf 20,90 Franken geschlossen. Nach Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich am Donnerstag erfolgen werde, halte die Onex-Gruppe keine SIG-Aktien mehr, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Wir sind geehrt, SIG über die letzten fast sechs Jahre begleitet haben zu dürfen", schrieb Onex. Man wünsche SIG viel Erfolg in den kommenden Jahren.

Die kanadische Private-Equity-Firma Onex hielt ursprünglich 58,8 Prozent an SIG Combibloc. Sie hatte das Unternehmen Ende 2014 für rund 3,75 Milliarden Euro gekauft und dann im Herbst 2018 an die Börse gebracht. In mehreren Schritten hat Onex seither die Beteiligung reduziert. Zuletzt im August 2020, als mit einem gleich grossen Aktienpaket ein Verkaufspreis von 15,50 Franken pro Stück erzielt wurde.

tt/sig

(AWP)