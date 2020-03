SIG Combibloc: S&P erhöht Rating auf "BBB-"

Der in der Schweiz ansässige Hersteller von aseptischen Kartonverpackungen habe für das Geschäftsjahr 2019 die Erwartungen übertroffen, begründet S&P am Freitagmorgen die Anpassung. So habe SIG im abgelaufenen Jahr einen höheren bereinigten operativen freien Cashflow (FOCF) erzielt als erwartet.

Der stabile Ausblick widerspiegle zudem die Erwartung, dass der Verschuldungsgrad unter dem 3,5-fachen des EBITDA und das operative Ergebnis im Verhältnis zu den Schulden über die kommenden 24 Monate über 25 Prozent bleiben wird, heisst es weiter. Gestützt werde diese Annahme durch die stabile EBIDA-Marge von rund 27 Prozent sowie durch die vorsichtige Finanzpolitik des Unternehmens.

jl/tt

(AWP)