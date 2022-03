SMI macht Boden gut und grenzt Verluste ein

Der SMI notiert um 13.45 Uhr noch 1,9 Prozent tiefer bei 11'088 Punkten. Im Tief war der wichtigste Schweizer Aktienindex am Montag mit 10'871 Zählern deutlich unter die Marke von 11'000 Punkten gefallen. Etwas entspannt hat sich die Lage auch an den europäischen Börse, wo der Dax in Frankfurt noch 1,5 Prozent oder der Cac 40 in Paris 1,3 Prozent verlieren nach Abgaben von zuvor 3 Prozent und mehr.

Auch die Futures auf den US Dow Jones haben sich nach Mittag im Vorfeld dem Handelsstart in New York innert kurzer Zeit um 400 Punkte erholt, was auch den hiesigen Märkten helfe, wie es heisst. Nicht zuletzt hat sich auch das EUR/CHF-Währungspaar mit 1,0067 wieder etwas von der Parität lösen können.

"Die jüngsten Forderungen Russlands an die Ukraine kommen weniger harsch daher als gedacht", sagte ein Händler. Gefordert werde eine Anpassung der Verfassung, dass die Ukraine keinem Militärbündnis beitrete, dass die Krim russisch werde und die Ukraine Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkenne. Das seien klar weniger weit gehende Forderungen im Vergleich zu vor ein paar Tagen.

uh/rw

(AWP)