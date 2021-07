Die US-Investmentgesellschaft The Capital Group hat ihre Beteiligung am Hörsystemhersteller Sonova ausgebaut. Aufgrund eines Aktienkaufs per 1. Juli 2021 halte die Gesellschaft neu 3,63 Prozent nach bisher 3,08 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte, teilte Sonova am Montag mit.