Sorgen um Chipbranche belasten Aktien von Zulieferern

(Meldung ausgebaut) - Aktien aus der Halbleiterbranche gehören zu den grössten Verlierern von Donald Trumps Angriff auf den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei - auch in der Schweiz. Nach einigen Erholungsansätzen im Wochenverlauf geht es am Donnerstag wieder kräftig abwärts mit AMS und Co. Auch ein Urteil gegen den Chiphersteller Qualcomm sorgt für Bewegung.