Die Ratingagentur Standard & Poor's hat für die Schweiz das Kreditrating "AAA/A-1+" erneut bestätigt. Der Ausblick ist weiterhin "stabil". Die Schweizer Wirtschaft dürfte in den Jahren 2020 bis 2023 durchschnittlich um 1,4 Prozent im Jahr wachsen, heisst es in der am Freitag publizierten Einschätzung der Agentur.