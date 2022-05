Sulzer-Aktien nach Polen-Sanktionen unter Druck, Medmix stürzen ab

Während die Aktien des Industriekonzerns Sulzer am Montag in einem gehaltenen Gesamtmarkt unter Druck stehen, bricht der Aktienkurs der Sulzer-Abspaltung Medmix regelrecht ein. Grund für die Verkäufe sind Sanktionen der polnischen Regierung, welche beide Unternehmen zur Einstellung der Aktivitäten in Polen zwingen. Während bei Sulzer der Anteil des Polen-Geschäfts am Gesamtumsatz verschwindend klein ist, sieht dies bei Medmix anders aus. Entsprechend leiden Medmix deutlich mehr.