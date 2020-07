Swatch-Aktien gefragt - Zahlen und Kommentare wirken nach

Bei Swatch geht es am Mittwoch weiter nach oben. Bereits am Vortag hatten die Titel des Uhrenherstellers positiv auf die Halbjahreszahlen reagiert und sich gegen die Verluste am Gesamtmarkt gestemmt. Analysten sind sich in ihrer Einschätzung nicht ganz einig, derzeit konzentriert sich der Markt aber offenbar auf die positiven Faktoren. Zudem hat die Weko für die Swatch-Tochter ETA keine weiteren Lieferverpflichtungen verfügt.