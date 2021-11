Swatch-Aktien legen nach Uhrenexportzahlen stärker zu als Richemont-Aktien

Die Aktien von Swatch notieren gegen 09.30 Uhr um 2,0 Prozent höher bei 300,70 Franken. Derweil legt der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,15 Prozent zu. Die Titel des Konkurrenten Richemont gewinnen zeitgleich rund 0,5 Prozent auf 142,30 Franken.

Laut den Experten der ZKB sind die Uhrenexporte für den Monat Oktober "leicht positiv" zu bewerten. Die Zahlendetails sprächen aber eher für Richemont als für Swatch, da erneut das obere Preissegment an verkauften Uhren am besten abgeschnitten habe. Zudem sei die Entwicklung in den USA ebenfalls positiver, wo Richemont mit einem Umsatzanteil von 22 Prozent deutlich stärker exponiert sei als Swatch mit 9 Prozent.

"Die regulatorischen Risiken in China scheinen im Moment vom Tisch zu sein", schreibt die ZKB weiter. Allerdings sei gerade auch Richemont nach dem äusserst starken Kursanstieg anfällig für Gewinnmitnahmen.

