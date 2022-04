Swisscom steigt bei South Pole ein

Die beiden Schweizer Unternehmen wollen ihre Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit bündeln. "Gemeinsam mit starken Partnern wie South Pole stellen wir Lösungen für unsere Kunden bereit, die uns schneller in eine nachhaltige Zukunft führen", lässt sich Swisscom-Chef Urs Schaeppi in der Mitteilung zitieren. Dem Vernehmen nach ist die Beteiligung der Swisscom am Klimaschutzunternehmen klein.

Swisscom Ventures, die Investmentsparte des Telekomunternehmens, hat seit 2007 in über 70 Unternehmen investiert. Der Fokus lag dabei bisher auf den Bereichen Telekom, Informatik, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Jüngst hat der Investmentarm des Konzerns einen Fonds für Investitionen in Nachhaltigkeit lanciert. Vor South Pole hat der "blaue Riese" damit bereits in Daphne investiert, ein Schweizer Klima-Startup im Bereich Cargo-Schifffahrt.

Laut eigenen Angaben ist South Pole eine führende Anbieterin von Klimaschutzlösungen. Das Unternehmen habe mehr als 1000 Projekte in über 50 Ländern entwickelt, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Projekte reichen von nachhaltiger Landwirtschaft, Waldschutz und Abfallmanagement bis zu erneuerbaren Energien. Zu den Kunden zählen Firmen wie Nestlé, L'Oréal oder Digitec-Galaxus.

