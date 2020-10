Swissport zieht in Berlin an den neuen Flughafen BER um

Am 31. Oktober soll der Betrieb voll aufgenommen werden, hiess es im Communiqué. Swissport werde dort einerseits Dienstleistungen im Frachtgeschäft, andererseits an den Terminals 1 und 5 die volle Bandbreite an Bodenabfertigungsdienstleistungen anbieten. Der erste von Swissport betreute Flug wird am 6. November stattfinden. Mit Air Baltic und Aegean werde Swissport zudem neu Bodenabfertigungsdienste für zwei neue Kunden übernehmen, hiess es. Zuvor war Swissport an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld präsent.

Das Unternehmen zeigte sich sehr erfreut, dass der Flughafen Berlin Brandenburg endlich seine Tore öffnet: "Es hat länger gedauert als erwartet", liess sich der für das Geschäft in Zentraleuropa zuständige Swissport-Manager Willy Ruf zitieren. Nun blicke man jedoch auf einen "schönen" neuen Flughafen. Der BER ist bekannt für seine lange und von vielen Verschiebungen und Verspätungen geprägte Bauzeit: Vom Spatenstich bis zur Eröffnung hat es sage und schreibe 14 Jahre gedauert.

tt/kw

(AWP)