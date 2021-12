Der Bankensoftwarespezialist Temenos ist in den USA an die berühmte Park Avenue im New Yorker Stadtteil Manhattan umgezogen. Damit ist das Unternehmen nun im Zentrum der US-Finanzdienstleistungsbranche stationiert. "Durch die Verlegung unseres Hauptsitzes nach New York City können wir besser mit anderen Branchenführern zusammenarbeiten", wird Amerika-Chefin Jacqueline White in einer Mitteilung vom Mittwochabend zitiert.