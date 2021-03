UBS-Berufungsprozess in Frankreich hat begonnen

Das Berufungsverfahren der UBS in Frankreich wegen Steuerbetrugs, Geldwäsche und illegaler Abwerbung ist am Montag in Paris mit Verfahrensdebatten eröffnet worden. Die Grossbank war bekanntlich vor zwei Jahren in erster Instanz zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt worden.