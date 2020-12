Die Grossbank UBS verstärkt ihr Engagement in Indien. In Hyderabad wird heute das fünfte Büro eröffnet. Die neue Niederlassung in Aquila bei Phoenix in Gachibowli sei ein moderner Arbeitsraum, der den Bereichen Finanzen, Operations und Forschung zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen werde.