Die Grossbank UBS bezahlt eine nachrangige Tier-2-Anleihe über zwei Milliarden Euro zum ersten optionalen Termin am 12. Februar 2021 vollständig zurück. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026 war am 13. Februar 2014 emittiert worden und wurde an der Schweizer Börse SIX gehandelt, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Der Coupon beträgt 4,75 Prozent (CH0236733827).