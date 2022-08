Am Fabrikstandort von Unilever Schweiz in Thayngen soll ein "Innovations- und Skalierungs-Campus" entstehen. In der als "Knorri" bekannten Fabrik zur Herstellung der Knorr-Produkte für den Schweizer Markt sollen zukünftig auch neuartige Technologien und Lösungen rund um die Themen Ernährung und Lebensmittelproduktion entwickelt werden.