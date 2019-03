Union Bancaire Privée erhält in Singapur Lizenz fürs Wholesale-Banking

Mit der neuen Lizenz werde UBP in Singapur Dienstleistungen in Singapur-Dollar anbieten können, einschliesslich Depoteinlagen sowie Darlehen. Den Kunden in Singapur könne man so eine grössere Palette an Anlagelösungen zur Verfügung stellen, heisst es weiter.

Die UBP ist seit über zwanzig Jahren im Asset Management in Asien aktiv und seit 1993 in Singapur vertreten. Und nach dem Kauf von Coutts International in Singapur und Hongkong im April 2016 sowie nach der Übernahme des internationalen Private-Banking-Geschäfts der Royal Bank of Scotland, sei auch die Vermögensverwaltung in Asien jüngst stark ausgebaut worden.

mk/rw

(AWP)