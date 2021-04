Die Valiant Bank eröffnet am 31. Mai in Oerlikon ihre erste Geschäftsstelle im Raum Zürich. Beschäftigt werden dort 16 Mitarbeitende aus den Bereichen Privat- und Geschäftskunden, Unternehmenskunden, Vorsorge und Vermögensberatungskunden. Geleitet wird das Team von Severin Brumann, wie das Institut am Dienstag mitteilte.