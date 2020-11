Valiant plant neue Geschäftsstelle im Aargauer Freiamt

Bestimmt wurde aber schon die Leitung. Im Bereich Unternehmenskunden gewann Valiant für die Leitung der neuen Region Freiamt Martin Schertenleib. Schertenleib war den Angaben zufolge während 21 für die CS-Tochter Neue Aargauer Bank tätig, seit 2011 als Leiter Firmenkunden Freiamt. Mit ihm wechselt auch Alexander Müller zu Valiant. Dieser war in den letzten sechs Jahren Kundenberater und Teamleiter für die Neue Aargauer Bank. Schertenleib und Müller starten im Februar 2021 bei Valiant.

Valiant expandiert aber auch in anderen Regionen. Letzte Woche hat sie die Geschäftsstelle in Rapperswil eröffnet. In Oerlikon und Liestal hat sie gemäss Mitteilung bereits einen Standort für neue Geschäftsstellen gefunden, die im Sommer 2021 eingeweiht werden sollen. Bis 2024 will Valiant im Rahmen ihrer schweizweiten Expansionsstrategie 14 neue Geschäftsstellen eröffnen und damit 170 zusätzliche Vollzeitstellen schaffen, darunter 140 in der Kundenberatung.

sig/rw

(AWP)