Valora-Aktien nach verschärften Coronamassnahmen und Rating-Senkung im Sinkflug

Die Valora-Aktien geben am Montag bis 10.05 Uhr um 8,1 Prozent auf 153,60 Franken nach. Damit geben sie einen grossen Teil der seit Anfang November eingefahrenen Kursgewinne wieder ab.

Am Freitagabend hatte Baader Helvea das Anlagerating für Valora auf "Reduce" von zuvor "Add" reduziert und das Kursziel um knapp einen Viertel auf 155 Franken gekappt. Mit den angekündigten Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie in Deutschland und der Schweiz dürften die Kundenfrequenzen wieder deutlich abnehmen, so die Begründung. Auch werde sich die Erholung länger hinziehen als gedacht und die Dividende für 2020 dürfte erneut ausfallen.

Weiter hält es der zuständige Experte Volker Bosse für unwahrscheinlich, dass die Verhandlungen über Mietzinsreduktionen kurzfristig einen positiven Einfluss ausüben könnten. Zudem werde das kommende Jahr bei Valora durch grosse Investitionen belastet, was gar zu einem negativen freien Cashflow führen könnte.

an/tt

(AWP)