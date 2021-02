Veraison senkt Beteiligung an Ascom unter 5 Prozent-Schwelle

Die eingeleiteten Massnahmen unter der Führung von Verwaltungsratspräsident Valentin Chapero und CEO Jeanine Pilloud hätten das Vertrauen in Ascom wieder hergestellt, heisst es in einer Mitteilung von Veraison am Freitag. Die gewonnenen Neuaufträge zeugten vom Potenzial des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr hatte sich Veraison mit Luxempart und Loys zusammengeschlossen, um Ascom auf den Weg zurück zum Erfolg zu begleiten. Zeitweise vertrat die Aktionärsgruppe, die sich Mitte September 2020 wieder auflöste, 16,4 Prozent des Aktienkapitals. Seither reduzieren alle ihre Beteiligungen schrittweise.

dm/hr

(AWP)