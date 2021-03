Vifor-Aktien nach beschleunigter Überprüfung durch FDA gesucht

Gegen 9.45 Uhr gewinnen die Titel 3,3 Prozent auf 120,85 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steigt zeitgleich um 0,8 Prozent.

So werten etwa die Experten der Commerzbank die Nachricht positiv. Korsuva soll dereinst zur Behandlung von chronischem Juckreiz verwendet werden, der im Zusammenhang mit chronischen Nierenleiden auftritt. In der Regel gewähre die FDA den Priority-Review-Status nur für potenzielle Therapien, die eine signifikante Verbesserung für ernsthafte Erkrankungen bieten, heisst es in dem Kommentar der Commerzbank weiter. Sie hat erste Umsätze in ihrem Modell für 2021 (9 Mio. Fr.), die auf geschätzte 158 Millionen im Jahr 2024 ansteigen könnten.

Derweil haben die Experten von Mirabaud ihr Kursziel im Nachgang der Jahreszahlen erhöht. Sie rechnen mit Blick auf 2021 mit einer Erholung gegen Ende des zweiten Quartals und für das zweite Semester mit Wachstumsraten wie vor der Pandemie.

hr/tt

(AWP)