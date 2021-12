Vifor-Aktien nach Vortages-Kurssprung mit Rücksetzer

Bei den Aktien von Vifor kommt es einen Tag nach ihrem durch Übernahmegerüchten getriebenen Kurssprung zu ersten Gewinnmitnahmen. Zu den Gerüchten, dass die australische CSL an einer Übernahme interessiert sei, machte Vifor keine konkreten Aussagen. Man führe regelmässig Gespräche mit anderen Marktteilnehmern, kommentiere diese aber nicht, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in einem knappen Communiqué mit.