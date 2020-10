Vontobel nimmt Nachhaltigkeits-Kriterien in Bewertung der Schweizer Aktien auf

Wenig überraschend würden die Schweizer Untrnehmen in puncto Nachhaltigkeit gut abschneiden, schreibt Vontobel in dem am Freitag veröffentlichten Report. In dem von den Analysten ermittelten Ranking schneidet Givaudan mit einer Punktzahl von 42 am besten ab, gefolgt von Logitech (41 Pkt.) sowie Nestle und SGS (je 40 Pkt.). Mit 39 bzw. 38 Punkten folgen dahinter Belimo, Barry Callebaut, Geberit, Sunrise, Swiss Re und Zurich.

Im Rahmen der ESG-Studie wurden mehr als 100 Firmen unter die Lupe genommen. Bei der Analyse wurden die Unternehmen nach 15 Kriterien und je nach einer Skala von 0 bis 4 Punkten bewertet. Die somit maximal erreichbare Punktzahl von 60 sei jedoch in der Praxis kaum zu erreichen, heisst es.

Insgesamt lassen sich die Firmen gemäss der Studie in drei Kategorien einteilen. Es gebe jene Unternehmen, bei denen ESG bereits seit Jahren Bestandteil der Strategie sei. Dies sei etwa bei Firmen mit einer Konsumentenausrichtung oder Finanzinstituten oft der Fall. Die zweite Gruppe bestehe aus Unternehmen, welche die Bedeutung von ESG anerkannten und dabei seien, entsprechende Standards umzusetzen.

Die dritte Gruppe, die diesem Thema anscheinend keine oder kaum Bedeutung zumesse, sei sehr klein, schreibt Vontobel weiter. So hätten nur 13 Prozent der betrachteten Firmen keine ESG-Dokumentation. Die Grossunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 15 Milliarden hätten dies fast alle. Grösse bedeute aber nicht automatisch ein besseres Ranking. So hätten auch kleinere Firmen - mit weniger Dokumentation - gut abgeschnitten.

Nachhaltigkeit als Faktor bei der Bewertung

Für 68 Aktien hat Vontobel in Folge der Studie das Kursziel erhöht. Darunter finden sich auch die zehn Firmen mit dem höchsten Ranking, aber auch Roche, Novartis, ABB, UBS, CS, Swiss Life oder SGS. Für 13 Titel resultierte die ESG-Bewertung in einer Kurszielsenkung, darunter etwa Clariant, Sulzer, Oerlikon, EMS-Chemie, Implenia oder EFG.

