Der Finanzdienstleister VZ hat eine Niederlassung in Lenzburg eröffnet. Damit stärke das auf Pensionierungs-, Nachlass- und Anlageberatung spezialisierte Unternehmen seine Präsenz im Aargau, teilt die Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Niederlassung umfasse ein Team von vier Mitarbeitenden und wird von Christoph Huber geleitet. Huber verantwortete zuletzt die Pensionierungs- und Vermögensberatung von VZ in Aarau.