Wdh Anleihe: Lindt & Sprüngli holt sich mit Doppelpack 500 Mio Franken

1. Tranche Betrag: 250 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,01% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 7,99 Jahre bis 06.10.2028 Liberierung: 08.10.2020 Yield to Mat.: 0,01% Swapspread: +33 BP Valor: 56'464'207(9) Rating: High A stb (CS) Kotierung: SIX, ab 06.10.2020 2. Tranche Betrag: 250 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,032% Laufzeit: 11,99 Jahre bis 06.10.2032 Liberierung: 08.10.2020 Yield to Mat.: 0,247% Swapspread: +39 BP Valor: 56'464'208(7) Rating: High A stb (CS) Kotierung: SIX, ab 06.10.2020

(AWP)