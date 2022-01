Wdh: Mitbeschuldigter im Prozess gegen Pierin Vincenz hat Covid

(Zahl der Beschuldigten korrigiert im dritten Abschnitt, 6 anwesende Beschuldigte statt 5 anwesende Beschuldigte.) - Einer der Mitbeschuldigten im Prozess gegen den früheren Raiffeisenbank-Chef Pierin Vincenz ist an Covid-19 erkrankt. Er sitzt in Isolation. Die Verhandlung kann voraussichtlich trotzdem wie geplant am Dienstag beginnen.