Wdh: Morning Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA bewilligt neue Herceptin-Formulierung für Brustkrebs-Behandlung - Lonza hat Verkauf der Wasserbehandlungssparte abgeschlossen - Calida 2018: Nettoumsatz 410 Mio Fr. (VJ 381 Mio) EBIT 21,6 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio) Reingewinn 17,8 Mio Fr. (VJ 16,9 Mio) Dividende 0,80 Fr. (VJ 0,80) 2019: Stabile Entwicklung bei Erträgen und Ergebnissen erwartet - VZ Holding 2018: Betriebsertrag 284,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 282,3 Mio Fr.) Reingewinn 98,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,3 Mio Fr.) Dividende 4,90 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 4,75, VJ 4,35 Fr.) 2019: Erwarten schwächeres Gewinnwachstum und Normalisierung 2020 - Huber+Suhner: Wechsel im Verwaltungsrat und Antrag auf Jubiläumsdividende Franz Studer soll Christoph Fässler im VR ersetzen Sonderdividende 1,00 Franken; Dividende insgesamt 2,50 Fr. - Leonteq schlägt Susana Gomez Smith zur Wahl in den Verwaltungsrat vor Bedingtes Aktienkapital soll auf 1 Million Franken erhöht werden - EPH kauft Büroimmobilie in Wien - BEKB schlägt Gilles Frôte und Pascal Sieber neu in Verwaltungsrat vor - Investis schliesst Verkauf einer Tochtergesellschaft erfolgreich ab - Vermögensverwalter LumX gibt Schweizer Kollektiv-Anlage-Geschäft auf - Oerlikon hat Verkauf der Getriebesparte für 600 Mio Fr. abgeschlossen - Orascom-Tochter startet mit Verkauf von 950 Wohneinheiten in Kairo - Schaffner ernennt Christian Herren zum neuen Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen 2018: Gruppengewinn 540,8 Mio Fr. (VJ 917,1 Mio) Geschäftserfolg 699,1 Mio rpt Mio Fr. (VJ 1,11 Mrd) Verwaltete Kundenvermögen 196,1 Mrd Fr. (VJ 209,6 Mrd) Nettoneugeld in Höhe von 6,3 Mrd Fr. Sondereffekte schmälern Gewinn um 270 Millionen Fr. 2019 wird Jahr des Übergangs - Bank J. Safra Sarasin steigert Reingewinn um mehr als 10 Prozent BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bâloise: Credit Suisse Funds baut auf 2,99% ab - Implenia: Norges Bank baut Anteil ab auf 2,83% - Varia: Varia SPC meldet geringfügig tieferen Anteil von 49,8% PRESSE FREITAG - Credit Suisse in London von Staat Mosambik angeklagt (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN FREITAG - VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis 2018 - Calida: BMK 2018 Montag: - Alpiq: Ergebnis + BMK 2018 - Kardex: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SNB: Ergebnis 2018 (definitiv) Dienstag: - Forbo: Ergebnis + BMK 2018 - Oerlikon: Ergebnis + BMK 2018 - Feintool: Ergebnis + BMK 2018 - Inficon: Ergebnis + BMK 2018 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis + BMK 2018 - Newron: Ergebnis 2018 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Obseva: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis + BMK 2018 - GV: Roche WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Januar 2019 (8.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2019 (09.30 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 02/19 (09.55 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 02/19 (vorab; 11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 01/19 (11.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (10.30 Uhr) - US: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/18 + 01/19 (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/19 (16.00 Uhr) ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 02/19 (16.00 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält Rede in Washington (19.15 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BWO Hypo-Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen unverändert bei 1,5% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (12.2. bis 13.3.2019) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - SIX: Alcon wird direkt in SMI aufgenommen EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - Novartis (2,85 Fr.) per 5.3.: - BLKB (35,00 Fr.) per 7.3.: - Roche (8,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1349 - USD/CHF: 0,9983 - Conf-Future: +5 BP auf 158,97% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,236% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,30% auf 9'417 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,25% auf 9'389 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,23% auf 1'448 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,17% auf 10'964 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,27% auf 25'916 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,29% auf 7'533 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,25% auf 11'516 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,02% auf 21'603 Punkte STIMMUNG - Etwas festere Eröffnung erwartet, positive Vorgaben aus Fernost

mk/ys

(AWP)