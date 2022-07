Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel in Richtung Süden

Bern (awp/sda) - Die Autos haben sich auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal im Kanton Uri am frühen Sonntagnachmittag erneut auf zehn Kilometern gestaut. Die Wartezeit zwischen Erstfeld und Göschenen betrug laut dem Touring Club Schweiz (TCS) bis zu eineinhalb Stunden.

Auch in Richtung Norden brauchte es Geduld. Zwischen Quinto und Airolo TI staute sich der Verkehr zeitweise ebenfalls auf mehreren Kilometern.

Am frühen Sonntagmorgen war es auf der A2 in Richtung Norden auf offener Strecke zu einem Unfall gekommen. Ein Personenwagen kollidierte nach Angaben der Urner Kantonspolizei mit einer Leitplanke und überschlug sich. Die Person hinter dem Steuer habe sich dabei leicht verletzt. In der Folge war die Tunnelröhre in Richtung Norden bis kurz vor 09.00 Uhr gesperrt.

