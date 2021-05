Zürcher Kantonalbank emittiert fünfjährige Anleihe über 500 Millionen Euro

Die Ausgabe erfolgt zu einem Risikozuschlag von 17 Basispunkten über Swapmitte. Bei einem Reoffer-Preis von 100,542 Prozent ergibt sich den Angaben zufolge eine Rendite von -0,108 Prozent. Die Federführung für die Anleihe, deren Liberierung am 14. Mai erfolgt, obliegt der ZKB, dabei sind BNP Paribas und Commerzbank. Die Anleihe wird an der Schweizer Börse SIX kotiert.

Die Anleihe sei angesichts einer Mindeststückelung von 100'000 Euro vor allem an professionelle Anleger gerichtet, heisst es im Handel. Die Nachfrage sei sehr gut gewesen, seien die Bücher doch mehrfach überzeichnet gewesen. Dazu dürfte auch das Top-Rating der Bank beigetragen haben, zählt doch die ZKB zu den wenigen noch verbliebenen Banken in Europa, die von den Ratingagenturen S&P, Moody's und Fitch mit der Höchstnote "AAA/Aaa/AAA" ausgezeichnet werden.

