Zur-Rose-Aktien geben Vortagesgewinne wieder ab

Bis um 13.20 Uhr verlieren Zur Rose 6 Prozent auf 245,00 Franken. Am Vortag hatten die Titel im Zusammenhang mit dem erhaltenen Zuschlag für den Betrieb des E-Rezepts-Fachdienst mit IBM noch um etwas mehr als 6 Prozent zulegen können. Der Gesamtmarkt SPI steht am Dienstag um 0,1 Prozent im Minus

Grund für die Kursschwäche sei der Entschluss von Amazon zum Eintritt in den US-Medikamentenmarkt, hiess es am Markt. Dies wecke bei den Anlegern Sorgen, dass ein ähnlicher Schritt auch in Deutschland und der Schweiz geplant sei.

Zudem wird die Bedeutung des Zuschlags für den Betrieb der E-Rezet-Plattform in Analystenkommentaren relativiert. Dieser sei zwar ein Vertrauensbeweis für die technologischen Fähigkeiten von Zur Rose, schreibt die Deutsche Bank. Allerdings sei aus Lobbykreisen mit grossem Widerstand zu rechnen und Zur Rose sei gefordert, beim Betrieb der Plattform die höchsten Standarts bezüglich Compliance zu erfüllen.

an/cf

(AWP)