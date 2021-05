Zur Rose-Aktien von Ängsten rund um die Einführung von e-Rezepten belastet

Die Aktien des Börsenüberfliegers Zur Rose stehen auch am Dienstagnachmittag wieder unter Verkaufsdruck. Zeitweise kosten die Valoren der Versandapotheke keine 294 Franken mehr. Das ist so wenig wie letztmals im Januar. Beobachtern zufolge wird das Handelsgeschehen von Ängsten überschattet, wonach es in Deutschland zu Verzögerungen bei der Einführung elektronischer Medikamentenrezepte kommen könnte.