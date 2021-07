Zurich-Aktien im Zuge von Dividendenfantasien gesucht

Nach den schmerzhaften Kursverlusten vom Vortag setzen die Aktien des Versicherers Zurich am Freitagmorgen zu einer Gegenbewegung an. Für die nötige Impulse sorgen gleich zwei Wortmeldungen, eine seitens der Royal Bank of Canada und eine seitens der Berenberg Bank. Letztere weckt dabei Dividendenfantasien, wie es in Händlerkreisen heisst.