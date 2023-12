«Bolivien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Region und der Welt. Sein Territorium verfügt über reichhaltige Bodenschätze, die den Weg für die Energiewende ebnen.» Das südamerikanische Binnenland besitzt beispielsweise grosse Vorkommen an Lithium, das in den Batterien von Elektroautos zum Einsatz kommt.